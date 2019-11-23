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Глава Нацполиции показал пример человечности и милосердия

Глава Нацполиции показал пример человечности и милосердия
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Хмельнитчине наградили военного, спасшего от издевательств собаку.

В Национальной полиции глава ведомства Игорь Клименко и заместитель руководителя МВД Антон Геращенко наградили военнослужащего, который спас от издевательств собаку на Хмельнитчине.

Об этом информирует Нацполиция в Facebook.

"Глава Нацполиции Игорь Клименко вместе с заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко встретились со старшим сержантом Вооруженных сил Украины и его женой, чтобы вручить благодарность и ценные подарки", - говорится в сообщении.

Акцентируется на том, что старший сержант догнал машину, которой тянули привязанного пса, и вместе с женой начали спасать собаку.

"Спасибо вам за человечность и милостердие. Я думаю, что все граждане Украины должны брать с вас пример, ведь только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость", - с такими словами обратился к супругам глава Нацполиции.

Как сообщалось, следователи Хмельницкого ГУ НП открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными" по факту издевательства над собакой. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Инцидент произошел неподалеку от с.Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области. Случайные свидетели заставили остановиться мужчину, который тянул за своим авто собаку с окровавленными лапами.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что пес вроде укусил его мать.

Местные СМИ сообщают, что мужчина, которого обвиняют в издевательствах над животным, занимает достаточно высокую должность. Собаку тянул за машиной более километра, пока его не остановили возмущенные свидетели.

Впоследствии МВД сообщило, что пострадавшего от издевательств хмельницкого собаку приютила полиция.

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Хмельницкая область, Нацполиция, Игорь Клименко.
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