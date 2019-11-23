Глава Нацполиции показал пример человечности и милосердия

Новости Украины:На Хмельнитчине наградили военного, спасшего от издевательств собаку.

В Национальной полиции глава ведомства Игорь Клименко и заместитель руководителя МВД Антон Геращенко наградили военнослужащего, который спас от издевательств собаку на Хмельнитчине.

Об этом информирует Нацполиция в Facebook.

"Глава Нацполиции Игорь Клименко вместе с заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко встретились со старшим сержантом Вооруженных сил Украины и его женой, чтобы вручить благодарность и ценные подарки", - говорится в сообщении.

Акцентируется на том, что старший сержант догнал машину, которой тянули привязанного пса, и вместе с женой начали спасать собаку.

"Спасибо вам за человечность и милостердие. Я думаю, что все граждане Украины должны брать с вас пример, ведь только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость", - с такими словами обратился к супругам глава Нацполиции.

Как сообщалось, следователи Хмельницкого ГУ НП открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными" по факту издевательства над собакой. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Инцидент произошел неподалеку от с.Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области. Случайные свидетели заставили остановиться мужчину, который тянул за своим авто собаку с окровавленными лапами.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что пес вроде укусил его мать.

Местные СМИ сообщают, что мужчина, которого обвиняют в издевательствах над животным, занимает достаточно высокую должность. Собаку тянул за машиной более километра, пока его не остановили возмущенные свидетели.

Впоследствии МВД сообщило, что пострадавшего от издевательств хмельницкого собаку приютила полиция.