В столичном жилом доме возник пожар, погиб человек

Новости Украины:В результате пожара в Киеве погиб человек.

В субботу в 1:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 5-этажном жилом доме по ул. Елены Телиги, 27А. Спасатели на месте пожара обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 1-м этаже. Проведя разведку, спасатели обнаружили тело мужчины и сразу передали его работникам скорой медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако это результатов не дало.

В 2:22 пожарные ликвидировали пожар.

В результате возгорания уничтожено входные двери, личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.