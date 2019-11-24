Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Эксперт: Украинцы хотят, чтобы в мире знали правду о Голодоморе
Эксперт: Украинцы хотят, чтобы в мире знали правду о Голодоморе
Загороднюк встретился с госсекретарем ФРГ: о чем говорили
Загороднюк встретился с госсекретарем ФРГ: о чем говорили
Манчестер Сити не без проблем обыграл Челси
Манчестер Сити не без проблем обыграл Челси
Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины
Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины

В столичном жилом доме возник пожар, погиб человек

В столичном жилом доме возник пожар, погиб человек
04:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В результате пожара в Киеве погиб человек.

В субботу в 1:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 5-этажном жилом доме по ул. Елены Телиги, 27А. Спасатели на месте пожара обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 1-м этаже. Проведя разведку, спасатели обнаружили тело мужчины и сразу передали его работникам скорой медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако это результатов не дало.

В 2:22 пожарные ликвидировали пожар.

В Донецкой области на шахте произошел пожар

В результате возгорания уничтожено входные двери, личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Пожарные, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
03 Зеленский надеется на упрощение визового режима с Канадой
04 Хомчак: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян
05 "Вашу тачку прокачано": представлены новые версии Mercedes GLE и GLS
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Власти США дали согласие: Microsoft будет сотрудничать с Huawei
Компания Microsoft будет сотрудничать с Huawei
В столичном жилом доме возник пожар, погиб человек
В столичном жилом доме возник пожар, погиб человек
В Нидерландах подростки из пневматического оружия обстреливали поезда
В Нидерландах два подростка стреляли по поездам
Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь