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Оккупанты дали крымчанину 8 лет административного надзора

Оккупанты дали крымчанину 8 лет административного надзора
17:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В течение восьми лет он должен находиться дома с 22:00 до 06:00.

Осужденному по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примову суд назначил восемь лет административного надзора, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

"18 ноября 2019 года в помещении Советского районного суда Республики Марий Эл состоялось заседание о после окончания срока лишения свободы относительно Нури Примова, фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Срок его ареста истекает в феврале 2020 года. По итогам судебного заседания Примову был установлен административный надзор на восемь лет", - говорится в сообщении.

Адвокат Эдем Семедляев рассказал, что административный надзор устанавливается в отношении совершеннолетнего лица, которое освобождается или освобождено из мест лишения свободы, имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

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"Поскольку, якобы, "преступления" ребят считаются особо тяжкими, им также устанавливают административный надзор. Срок административного надзора устанавливается не ранее срока для погашения судимости. В данной категории дел, террористической направленности, по которой ребята были осуждены, срок погашения судимости восемь лет. Поэтому, суд установил Нури Примову административный надзор сроком на восемь лет", - пояснил адвокат.

По его словам, Примова ждет ряд ограничений: необходимо всегда находиться дома с 22:00 до 06:00 утра, не покидать территорию аннексированного Крыма, или территорию города (как установит суд), два раза в месяц отмечаться в суде.

Напомним, в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

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Все по теме:

Крым, Оккупированный полуостров, Дело Хизб-ут-Тахрир, Нури Примов.
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