Оккупанты дали крымчанину 8 лет административного надзора

Новости Украины:В течение восьми лет он должен находиться дома с 22:00 до 06:00.

Осужденному по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примову суд назначил восемь лет административного надзора, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

"18 ноября 2019 года в помещении Советского районного суда Республики Марий Эл состоялось заседание о после окончания срока лишения свободы относительно Нури Примова, фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Срок его ареста истекает в феврале 2020 года. По итогам судебного заседания Примову был установлен административный надзор на восемь лет", - говорится в сообщении.

Адвокат Эдем Семедляев рассказал, что административный надзор устанавливается в отношении совершеннолетнего лица, которое освобождается или освобождено из мест лишения свободы, имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

"Поскольку, якобы, "преступления" ребят считаются особо тяжкими, им также устанавливают административный надзор. Срок административного надзора устанавливается не ранее срока для погашения судимости. В данной категории дел, террористической направленности, по которой ребята были осуждены, срок погашения судимости восемь лет. Поэтому, суд установил Нури Примову административный надзор сроком на восемь лет", - пояснил адвокат.

По его словам, Примова ждет ряд ограничений: необходимо всегда находиться дома с 22:00 до 06:00 утра, не покидать территорию аннексированного Крыма, или территорию города (как установит суд), два раза в месяц отмечаться в суде.

Напомним, в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".