Детский омбудсмен попал в ДТП: появились фото и видео с места происшествия

Новости Украины:Геращенко подтвердил информацию о том, что детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП под Киевом.

Уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по правам ребенка Николай Кулеба попал в дорожно-транспортное происшествие под Киевом.

Информацию подтвердил заместитель министра внуренних дел Антон Геращенко.

"24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 н., уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в результате аварии оба водителя и два пассажира, среди которых один ребенок, получили телесные повреждения и их госпитализировали.