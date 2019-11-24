День в ООС: боевики продолжают использовать запрещенное оружие

Новости Украины:Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сводке.

Все три обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

При этом на участках разведения сил и средств нарушения огня не зафиксированы. "На участке разведения №1 (пгт Станица Луганская Луганской области - Ред.), на КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины продолжает обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста. На участке разведения №2 (г.Золотое Луганской области – Ред.) пиротехники ГСЧС Украины провели ежедневное техническое обследование местности. На участке разведения №3 (села Богдановка и Петровское Донецкой области) сотрудники ГСЧС Украины изъяли два взрывоопасных предмета", - сообщается в сводке.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о двух обстрелах на Донбассе с начала суток по состоянию на 14:00 воскресенья – в районе с.Тарамчук Марьинского района из крупнокалиберных пулеметов и возле с.Водяное Новоазовского района Донецкой области из минометов калибра 82 мм. Третий обстрел имел место позже и пришелся на район г.Красногоровка Марьинского района Донецкой области. Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.