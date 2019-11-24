Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум
В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум
Детский омбудсмен попал в ДТП: появились фото и видео с места происшествия
Детский омбудсмен попал в ДТП: фото и видео с места происшествия
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев
Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев

День в ООС: боевики продолжают использовать запрещенное оружие

День в ООС: боевики продолжают использовать запрещенное оружие
18:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сводке.

Все три обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

При этом на участках разведения сил и средств нарушения огня не зафиксированы. "На участке разведения №1 (пгт Станица Луганская Луганской области - Ред.), на КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины продолжает обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста. На участке разведения №2 (г.Золотое Луганской области – Ред.) пиротехники ГСЧС Украины провели ежедневное техническое обследование местности. На участке разведения №3 (села Богдановка и Петровское Донецкой области) сотрудники ГСЧС Украины изъяли два взрывоопасных предмета", - сообщается в сводке.

Президент Сербии не отрицает, что их оружие могло оказаться на Донбассе

Ранее в Министерстве обороны сообщили о двух обстрелах на Донбассе с начала суток по состоянию на 14:00 воскресенья – в районе с.Тарамчук Марьинского района из крупнокалиберных пулеметов и возле с.Водяное Новоазовского района Донецкой области из минометов калибра 82 мм. Третий обстрел имел место позже и пришелся на район г.Красногоровка Марьинского района Донецкой области. Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
03 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
04 Стандарты красоты быстро меняются: самые красивые девушки начала XX века (Фото)
05 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Создан материал для переработки загрязнителей воздуха в полезные химикаты
Создан материал для переработки загрязнителей воздуха в полезные химикаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь