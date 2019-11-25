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Понедельник, 25.11.2019

Авария танкера в Черном море: видео снятое с высоты дроном

Появилось видео с места крушения танкера Delfi в Одессе, снятое с высоты дроном. Запись опубликовало Радио Свобода. На нем видно, как судно находится на мели недалеко от берега, а об него бьются крупные волны. На берегу видны спасатели, которые, вероятно, готовят эвакуацию экипажа Delfi. Напомним, 22 ноября танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не могла начать аварийно-спасательные действия. Позже в Одесской ОГА заявили, что отказ, вероятно, связан с угрозами от владельца судна. К полудню судно прибило к берегу - из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут. На пляже чувствовался запах горючего. К 14:35 троих членов экипажа, находившихся на борту, спасли.
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Одесса, Танкер, Delfi, Авария танкера.
09:24 Сегодня Телеграф
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