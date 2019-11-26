На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва ООС

Новости Украины:Цель военных маневров - поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага.

На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений общевойскового резерва Объединенных сил, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Цель военных маневров - поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага. Хотя танки и отведены из района проведения ООС, но угроза танкового прорыва всегда имеет место", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для тренировки общевойскового резерва проводятся регулярно. Так, личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады.