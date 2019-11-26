ОБСЕ зафиксировала 130 взрывов на Донбассе на выходных

Новости Украины:Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 130 взрывов за 23-24 ноября.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с вечера пятницы по вечер воскресенья зафиксировала на Донбассе 130 взрывов. Об этом сообщается в ежедневном отчете организации за 25 ноября 2019 года.

ОБСЕ сообщает о 125 взрывов в Донецкой области.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на Широкиного, Светлодарска, Гнутового и Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

В Луганской области организация заметила 5 взрывов.

"Все нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-юго-востоку от н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км на запад от Луганска)", - сообщает ОБСЕ.

Как ранее сообщало агентство, оккупанты в понедельник обстреляли из запрещенных минометов украинских защитников под Водяным и ранили из стрелкового оружия женщину в Марьинке.