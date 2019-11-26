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В штабе ООС заявили о провокациях боевиков возле участка разведения войск

В штабе ООС заявили о провокациях боевиков возле участка разведения войск
10:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики обстреляли позиции ВСУ из АГС со стороны Петровского, расположенного близ участка разведения сил на Донбассе.

Во вторник утром боевики с провокационными целями осуществили обстрел из автоматических гранатометов украинских позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка (Волновахский р-н Донецкой обл.), сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости от участка разведения №3 (Богдановка). Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей", - говорится в обнародованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук во вторник утром сообщении.

В пресс-центре отметили, что "это в очередной раз подчеркивает коварство действий российско-оккупационных войск и попытки дискредитировать Украину перед мировым сообществом".

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Также в штабе ООС подчеркнули, что Объединенные силы огонь в ответ не открывали.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Петровское, ООС.
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