В Киеве заработала самая глубокая станция метро в мире

Новости Украины:Станция метро "Арсенальная" не работала на вход из-за поломки эскалатора.

Самая глубокая станция метрополитена в мире (глубина заложения — 105,5 м) заработала в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

По словам главного инженера эскалаторной службы метро, эскалатор остановился из-за отказа электрооборудования.

В пресс-службе заверили, что специалисты проводили необходимые работы для запуска остановившегося эскалатора.

Напомним, сегодня станцию метро “Арсенальная” в Киеве закрыли на вход из-за неисправности эскалатора.

К слову, на станции метро "Арсенальная" Киевского метрополитена с 9 октября 2018 года начался капитальный ремонт всех эскалаторов, который продлится до января 2020 года.