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СБУ предотвратила вербовку украинского полковника ВСУ

СБУ предотвратила вербовку украинского полковника ВСУ
17:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Спецслужбы РФ пытались завербовать полковника ВСУ в запасе.

Полковника запаса Вооруженных сил Украины попытались вербовать спецслужбы РФ во время его поездки к родным на временно оккупированную территорию АР Крым. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Контрразведка СБУ установила, что бывший военнослужащий, полковник запаса ВСУ, во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории АР Крым, попал в поле зрения представителей ФСБ РФ", - указали в спецслужбе.

СБУ установлено, что во время собеседования российские спецслужбисты применяли к украинцу психологическое давление, шантаж и выражали угрозы в адрес его родственников. "Они заставили мужчину дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора", - добавили правоохранители.

"По замыслу кураторов, бывший военнослужащий, имея навыки военного дела, должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории запорожского региона. Согласно отработанными инструкциями, "агент" должен был передавать собранные разведданные во время последующих визитов на Крымский полуостров", - рассказали в СБУ.

Как отмечается, вернувшись домой, мужчина обратился в СБУ и рассказал об обстоятельствах вербовки и отработки разведывательных задач.

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"Учитывая, что человек добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о намерении привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству со спецслужбами РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, суд освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ обнаружила попытки вербовки осужденных граждан Украины со стороны псевдоспецслужб "Л/ДНР" .

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АР Крым, СБУ, Донбасс, Развездка.
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