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В Харькове будет "старая" елка и новая резиденция Деда Мороза

В Харькове будет "старая" елка и новая резиденция Деда Мороза
01:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Харькове подготовительные работы стартовали неделю тому назад.

В центре Харькова на площади Свободы набирает обороты подготовка к Новому году - там монтируют главную елку, ту же, что и в прошлом году, и готовят основу для катка.

Подготовительные работы стартовали неделю тому назад, а сейчас елка уже начала «расти». Как отметили в пресс-службе горсовета Харькова, устанавливают ту же елку, что и в прошлом году (в прошлом году ее признали самой высокой в Украине - 40 м 49 см). Конструкция елки не изменится, но в мэрии обещают обновление иллюминации.

Рядом с "зеленой красавицей" появится новый дом Деда Мороза. Его цена, согласно тендерной документации на портале ProZorro, составляет 6,197 млн грн. СКП "Харьковзеленстрой" уже заключило договор на приобретение с ООО МГРУПП. Площадь разборного домика с регулируемыми по высоте опорами составит 170 м кв. Гарантия на изделие - 1 год. Предыдущую "резиденцию" Деда Мороза обновляли в 2015 году, и тогда вицемер Харькова Игорь Терехов обещал, что конструкция прослужит 10-15 лет.

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Уже традиционно монтируют на площади каток - со стороны сада Шевченко. Пока рабочие готовят под него основу. Ближе к открытию новогоднего городка на площади оборудуют точки торговли едой, напитками и сувенирами.

Согласно распоряжению городского головы Геннадия Кернеса, открытие главной елки на площади Свободы состоится 19 декабря в 17:00. Тогда и начнет работать ярмарка, работать фуд-корт будет в течение месяца.

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Харьков, Елка, Старая елка, Новая резиденция Деда Мороза.
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