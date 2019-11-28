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На форуме ООН в Женеве осудили российскую блокаду портов Азова

На форуме ООН в Женеве осудили российскую блокаду портов Азова
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Незаконные массовые задержания украинских рыбаков в Азовском и Черном морях уменьшили возможность украинского местного морского рыболовства в собственных водах.

Блокада Россией Мариуполя и Бердянска ухудшила положение работников этих портов, а незаконные задержания украинских рыбаков в Азовском и Черном морях вредят морскому рыболовству. Об этом говорится в заявлении ряда украинских морских организаций и профсоюзов, зачитанной профессором, доктором юридических наук Борисом Бабиним на Форуме ООН по вопросам бизнеса и прав человека, который проходил 25-27 ноября в Женеве.

"Блокада Азовского моря и Керченского пролива для грузовых судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска, организованная российскими вооруженными силами в 2018 году, значительно ухудшила положение работников этих портов. Незаконные массовые задержания украинских рыбаков в Азовском и Черном морях кораблями ВМФ РФ уменьшили возможность украинского традиционного местного морского рыболовства в собственных водах", - говорится в заявлении.

Документ поддержали Профсоюз работников водного хозяйства Украины, Украинский морской союз, Украинский независимый морской профсоюз, Федерация морских профсоюзов Украины, Украинский профсоюз работников транспорта и докеров, Благотворительный фонд "Морская дружба".

Представители украинского морского бизнеса и профсоюзов, неправительственных организаций выразили обеспокоенность относительно "дальнейшего углубления рисков и угроз в морском секторе Украины, которые имеют не только экономическое значение, но и оказывают огромное влияние на человеческое измерение для сотен тысяч украинских моряков, рыбаков, портовых работников и их семей".

"Сегодня украинский грузовой и рыболовный флот продолжает сокращаться из-за дискриминации украинских судов в условиях конфликта. Российская нелегальная морская деятельность в Крыму и соответствующий военное давление создают безработицу для украинских морских работников, проживающих в Крыму и вовлеченных в местный и глобальный рынок морского труда", - отмечается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что российское активное военное присутствие на захваченных украинских газодобывающих платформах в северной части Черного моря "угрожает безопасности судоходства в направлении всех украинских портов Черного моря".

Документ призывает международные организации и иностранные правительства, бизнес-ассоциации и профсоюзы принять активное участие в мониторинге ситуации с правами членов экипажей грузовых и рыболовецких судов в водах Азовского и Черного морей, прилегающих к Украине, включая Керченский пролив. А также приобщиться к разработке собственных механизмов такого мониторинга, включая деятельность миссий ООН и ОБСЕ в Украине, к обеспечению соответствующих структур квалифицированным персоналом и соответствующим оборудованием.

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"Мы требуем от России воздерживаться от любых дальнейших провокационных действий против грузовых и рыболовецких судов в зоне конфликта, против портов Черного и Азовского морей, включая попытки блокады. А также требуем демилитаризовать украинские морские объекты и сооружения, захваченные с 2014 года, и выполнить требования международного морского и гуманитарного права на оккупированных украинских территориях и морских водах, прилегающих к ним", - отмечается в заявлении украинских морских организаций и профсоюзов.

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ООН, Женева, Азов, Незаконные массовые задержания, Российская блокада портов Азова.
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