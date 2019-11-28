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Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов

Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов
07:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму .

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…Ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 6 обстрелов: вблизи Старогнатовки и Березового - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Водяного, что на Приазовье - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

День в ООС: боевики ранили военнослужащего ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты: Южное, Шумы и Попасная.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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