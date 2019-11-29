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Трепак представил нового руководителя прокуратуры Ивано-Франковской области

Трепак представил нового руководителя прокуратуры Ивано-Франковской области
00:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:На Ивано-Франковщине представили нового руководителя прокуратуры.

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Ивано-Франковской области нового руководителя.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

"В четверг, 28 ноября 2019 года, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Ивано-Франковской области нового руководителя Юрия Фреишина", - говорится в сообщении.

Трепак отметил, что положительные сдвиги в направлениях борьбы с коррупцией и противодействии уголовным правонарушениям - те изменения, которых ждет общество, и они возможны только при надлежащем взаимодействии правоохранительных органов.

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В свою очередь, Фреишин поблагодарил за доверие и уверил, что вместе с коллективом прокуратуры приложит максимум усилий для утверждения верховенства права и повышения доверия граждан к органам прокуратуры.

Фреишин Юрий Михайлович родился в 1981 году в Калуше Ивано-Франковской области. В органах прокуратуры работает с 2003 года. До назначения на должность прокурора Ивано-Франковской области работал начальником отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения управления надзора по уголовному производству.

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ГПУ, Ивано-Франковская область, Виктор Трепак, Юрий Фреишин.
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