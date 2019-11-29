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В ООС рассказали о потерях боевиков за неделю

В ООС рассказали о потерях боевиков за неделю
12:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными.

За период с 22 по 28 ноября 2019 года потери незаконных вооруженных формирований в зоне проведения операции Объединенных сил составили 25 человек.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Согласно данным разведки, 10 боевиков были ликвидированы, еще 15 человек составили санитарные потери.

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В штабе напомнили, что украинские войска открывают огонь по боевикам в случае угрозы жизни здоровью украинских военнослужащих, при попытках захвата территорий или проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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