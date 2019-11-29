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Острожская академия открыла новый корпус с 41-метровой башней (Фото)

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Острожская академия открыла новый корпус с 41-метровой башней (Фото)
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rv.gov.ua

Новости Украины:В Национальном университете "Острожская академия" через 12 лет после начала строительства торжественно открыли новый учебный корпус с самой высокой точкой в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской облгосадминистрации.

"Строительство помещения в более чем 10 тысяч квадратных метров начали в 2007 году. С тех пор возвели четырехэтажное здание учебного корпуса с подвальным помещением, где размещена картинная галерея, гардероб. Также есть мансардный этаж. На территории нового корпуса построена башня высотой 41 метр. К слову, это самая высокая точка в Остроге", - говорится в сообщении.

Кроме того, достройка включает в себя трехэтажный административный корпус, котельную и трансформаторную подстанцию. Также строители смонтировали современную вентиляционную систему. Здесь предусмотрены 2 пассажирских лифта и 1 грузопассажирский. В здание подведены все коммуникации. Важно, что корпус доступен для маломобильных групп населения, отметили в ОГА.

Ректор учебного заведения Игорь Пасичник подчеркнул, что подобного корпуса в Украине не имеет ни один ВУЗ.

"Острожская академия получила новое мультимедийное, компьютерное и программное обеспечение. Также в новом корпусе прозрачные стеклянные двери аудиторий, некое открытое пространство, где видно, как кто работает. Сегодня новый корпус заведения - гордость Ривненщины!", - прокомментировал Пасичник.

Стоимость строительства составляет более 125,3 млн грн, из которых 75 - это средства государственного бюджета, остальные - помощь меценатов.

Национальный университет "Острожская академия" предоставляет услуги с получением высшего образования на уровне квалификационных требований к бакалавру, магистру, в т.ч. для иностранных граждан. Здесь действует пять факультетов и Институт права им.И.Малиновского, 5 научных школ, студенты учатся на 19 престижных специальностях. Всего обучается 2 тыс. 557 студентов.

Заведение заключило 83 соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами, является членом Европейской ассоциации университетов, Консорциума украинских университетов и Варшавского университета, Восточноевропейской сети университетов.

Сегодня университет имеет построенный по европейским образцам академический городок, спортивные комплексы, отреставрированные учебные помещения. Для нужд студентов функционирует 10 общежитий, общее количество их жителей составляет более 1 тыс. человек.

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Ривнэ, Острожская академия, Ривненской облгосадминистрация.
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