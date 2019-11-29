Скачать
Пятница, 29.11.2019
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)

На Хмельнитчине задержали членов ОПГ за вымогательство денег

На Хмельнитчине задержали членов ОПГ за вымогательство денег
23:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Хмельницкой области задержали пятерых участников преступной группы за вымогательство денег.

Правоохранители задержали в пятницу, 29 ноября, в Хмельницкой области пятерых участников преступной группы, которые вымогали у предпринимателей деньги за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности.

"Полицейские получили информацию, что на территории области "работает" преступная группа, которая требует от предпринимателей деньги за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности, а также помогает бизнесменам устранять конкурентов путем запугивания и "выбивания" из них несуществующих долгов. При этом в подтверждение "долгов" демонстрировали расписки, которые якобы были написаны предпринимателями", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Установлено, что состав ОПГ входило пятеро мужчин. Так, в начале месяца злоумышленники пришли к предпринимателю и сообщили, что он якобы задолжал $13,7 тыс. и должен их как можно быстрее вернуть. Во избежание физической расправы, предприниматель пообещал отдавать долг частями.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и передачу денег злоумышленникам. Кроме того, был установлен заказчик, который так пытался избавиться от конкурента.

Сейчас решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении в совершении уголовного преступления. Уголовное производство открыто по ч.3 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, ОПГ, Вымогательство, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
02 Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
03 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
04 В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
05 Маникюр 2019-2020: ведущие тренды нового сезона для дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский высказался касательно дел Майдана
Зеленский высказался касательно дел Майдана
У Зеленского обратились к Apple из-за &quot;российского&quot; Крыма
У Зеленского обратились к Apple из-за "российского" Крыма
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь