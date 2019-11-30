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В аэропорту "Борисполь" у пассажира обнаружили гранату

В аэропорту "Борисполь" у пассажира обнаружили гранату
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook / pol.kyivregion

Новости Украины:В международном аэропорту "Борисполь" в багаже одного из пассажиров рейса "Киев-Хургада" обнаружили гранату.

Правоохранители аэропорта "Борисполь" (Киев) в одном из багажей на самолет рейса "Киев – Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания", - сказано в сообщении.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - рассказали в полиции.

Отмечается, что багаж, в котором обнаружили гранату, принадлежит 36-летнему жителю Донецка. Мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты", - добавили в ведомстве.

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Киев, Полиция, Граната, Борисполь, Киев-Хургада.
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