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Штаб ООС: Марьинка остается без света из-за боевиков

Штаб ООС: Марьинка остается без света из-за боевиков
15:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ремонтники не могут возобновить электроснабжение в Марьинке из-за отсутствуя гарантий прекращения огня со стороны боевиков.

В г.Марьинка Донецкой области украинские ремонтные бригады не могут возобновить электроснабжение в 60 домах, поскольку незаконные вооруженные формирования не дают гарантий соблюдения режима прекращения огня, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

"25 ноября 2019 года сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области. Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 домов, на ул.Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными", - сказано в сообщении.

Так, по состоянию на 14:00 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации так и не предоставлено.

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"Без этого ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехническое подразделение ГСЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня ВФ РФ", - отметили в ООС.

Украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ боевикам были поданы запросы о предоставлении ими гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлен сегодня.

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ЛЭП, Донбасс, Марьинка, ООС.
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