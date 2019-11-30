На Черноветчине после ДТП загорелся автомобиль: три человека погибли

Новости Украины:В результате ДТП в Черновицкой области погибли трое.

В Черновицкой области в результате столкновения двух автомобилей и пожара в одном из них погибли три человека, среди них - ребенок.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, ДТП произошло сегодня вечером на объездной дороге недалеко от въезда в Черновцы.

По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса легковушка загорелась посреди дороги. На месте аварии погибли три человека, находившиеся в салоне автомобиля, среди них - один ребенок.

На место аварии прибыли сотрудники областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидировали пожар в автомобиле.

Сейчас движение транспорта вблизи места ДТП затруднено.