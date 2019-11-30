В Запорожской области задержали 5 членов банды (Фото и видео)

Новости Украины:Полицейские Запорожской области задержали членов банды, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

В Запорожской области полицейские задержали 5 членов банды, подозреваемых в совершении 20 тяжких преступлений.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, установлено, что организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20-ти до 38-ми лет.

Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления: разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе из авто, квартир и личного имущества граждан, похищения людей с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений.

В адрес правоохранителей, которые документировали противоправную деятельность банды, неоднократно поступали угрозы физической расправой.

В настоящее время собраны материалы, которые обоснованно подтверждают причастность членов банды к совершению не менее 20 преступлений на территории Запорожской области. Только за этот год бандой было совершено 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.

Сегодня правоохранители проводят 46 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, где они переплавляли похищенные кабели ГТС. По результатам мероприятий изъято оружие и боеприпасы, денежные средства, автомобили, наркотические средства и т.д.

По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторы банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории РФ. После завершения всех процессуальных мероприятий задержанным будет сообщено о подозрении, будет подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство открыто по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (Грабеж), 187 (Разбой), 189 (Вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (Бандитизм), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 296 (Хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские принимают меры для розыска и задержания других фигурантов.