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В Харькове более сотни нацгвардейцев приняли присягу

В Харькове более сотни нацгвардейцев приняли присягу
01:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Харькове более 150 ребят присягнули на верность украинскому народу в Харькове.

Более 150 ребят, которые выразили желание проходить службу в Национальной гвардии Украины, присягнули на верность украинскому народу в Харькове.

Торжества, сообщает корреспондент Укринформа, состоялись сразу на двух локациях: у памятника Независимости, на площади Конституции, и у Мемориала Славы в Лесопарке.

"Поздравляю всех с этим знаменательным днем в жизни настоящих мужчин. Служите честно, защищайте свою страну так, как защищали вас ваши родители", - сказал, открывая церемонию на площади Конституции, начальник Восточного территориального управления Нацгвардии Украины полковник Олег Сахон.

По его словам, все эти ребята осенью нынешнего года выразили желание проходить службу в рядах НГУ: "В октябре-ноябре они получили военные навыки в ходе учебных сборов на базе в/ч 3005 - это Пятая Слобожанская бригада - и на базе третьей оперативной бригады. После присяги они будут отправлены в боевые подразделения". Молодых нацгвардейцев поздравили командиры, родные, друзья.

Напоминаем, на площади Конституции возле Верховной Рады Украины более 200 новобранцев из трех воинских частей Северного оперативно-территориального объединения приняли военную присягу.

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Харьков, Военные, Присяга, Нацгвардия.
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