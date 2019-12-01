Кто виноват? На Одесчине произошло смертельное ДТП (Фото)

Новости Украины:В Одесской области полицейский сбил насмерть пешехода.

В Одесской области полицейский, находившийся вне службы, насмерть сбил мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Вблизи деревни Сафьяны на автодороге "Измаил-Одесса" под колесами автомобиля "ВАЗ" погиб человек ... Авария произошла на неосвещенном участке дороги автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. Вследствие аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой" ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился не на службе. Он прошел медицинское освидетельствование, признаков опьянения не выявлено, отметили в полиции.

Обстоятельства и механизм ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований.