Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Итоги дня 30 ноября: "тарифное" совещание в ОПУ и жеребьевка Евро-2020
Итоги дня 30 ноября: "тарифное" совещание в ОПУ и жеребьевка Евро-2020
Дело об импичменте Трампа: список свидетелей хотят расширить
Дело об импичменте Трампа: список свидетелей хотят расширить
Промоутер: Уайлдер заставил меня понервничать
Промоутер: Уайлдер заставил меня понервничать
1 декабря - приметы и обряды в день Платона и Романа
1 декабря - приметы и обряды в день Платона и Романа

Кто виноват? На Одесчине произошло смертельное ДТП (Фото)

Кто виноват? На Одесчине произошло смертельное ДТП (Фото)
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Одесской области полицейский сбил насмерть пешехода.

В Одесской области полицейский, находившийся вне службы, насмерть сбил мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Вблизи деревни Сафьяны на автодороге "Измаил-Одесса" под колесами автомобиля "ВАЗ" погиб человек ... Авария произошла на неосвещенном участке дороги автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. Вследствие аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой" ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился не на службе. Он прошел медицинское освидетельствование, признаков опьянения не выявлено, отметили в полиции.

На Закарпатье расследуют ДТП, в котором погибла пенсионерка

Обстоятельства и механизм ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Одесская область, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Миллион км за пять лет эксплуатации Tesla: во сколько обошлось его обслуживание (Фото)
02 Самые привлекательные мужчины мира в 2019 по версии британского Glamour (Фото)
03 Магнитные бури в декабре 2019 года: как уберечься от влияния магнитных колебаний
04 Игра слов и несуразные картинки: забавный мастер-класс "как привлечь покупателя"
05 Выставлен на продажу Mercedes-Benz 300TE из прошлого века
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Декабрь встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы
Встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы
Полиция: на Сумщине за сутки произошло 23 ДТП
Полиция: на Сумщине за сутки произошло 23 ДТП
Введение во храм Богородицы в 2019 году: что категорически нельзя делать
Введение во храм Богородицы в 2019 году: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь