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День в ООС: противник применил противотанковые гранатометы

День в ООС: противник применил противотанковые гранатометы
09:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ из крупнокалиберных пулеметов вели огонь неподалеку Новолуганского.

Три вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, у Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток один обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, российские оккупационные войска осуществили в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

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Донбасс, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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