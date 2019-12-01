Жестокое нападение: в Николаеве избили журналиста (Видео)

Новости Украины:В Николаеве снова напали на журналиста Александра Влащенко.

В Николаеве совершили нападение на журналиста одного из местных интернет-изданий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"30 ноября около 22:40 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома по ул. Садовой неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся. Правоохранители устанавливают личность напавшего", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли правоохранители, а также медики, которые после осмотра госпитализировали пострадавшего.

Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение), санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Необходимо заметить, что речь идет об Александре Влащенко и это уже не первое нападение на этого журналиста. В 2012 году он также ночью стал жертвой уголовников и даже получил ранение из пневматического оружия. Нападавших нашли и приговорили к большим срокам заключения.