Дохайповались: малолетним "минерам" из Днепра грозит до 8 лет лишения свободы (фото и видео)

Новости Украины:В Днепре задержали двух подростков, которые "минировали" школы.

В Днепре правоохранители задержали двух подростков, которые в течение 27-28 ноября сообщали о минировании 18 учебных заведений в Днепре и Каменце-Подольском.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. У злоумышленников изъяли оборудование, из которого отправлялись сообщения о минировании.

"В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели обыски. Во время процессуальных действий следователи и оперативники изъяли технику, из которой отправлялись ложные сообщения о минировании. Кроме того, выяснили, что мотивом псевдоминеров для написания сообщений стало желание создать искусственный ажиотаж вокруг "минирований", о которых им стало известно из средств массовой информации", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". За содеянное подросткам грозит до 8 лет лишения свободы.