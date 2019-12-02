Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Гончарук рассказал, что правительство сделало за прошедшую неделю
Гончарук рассказал, что правительство сделало за прошедшую неделю
Бабак рассказала, почему сорвался отопительный сезон в Светловодске
Бабак рассказала, почему сорвался отопительный сезон в Светловодске
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Рецепт дня: пряный гуакамоле
Рецепт дня: пряный гуакамоле

На Одесчине авто протаранило маршрутку: есть пострадавшие

На Одесчине авто протаранило маршрутку: есть пострадавшие
04:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины:В результате столкновения маршрутки и легковушки пострадали 8 человек.

В Овидиопольском районе Одесской области в столкновении легкового автомобиля с маршрутным такси пострадали 8 человек.

Как сообщили в областной полиции, авария произошла сегодня вечером в поселке Александровка.

По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, водитель автомобиля Hyundai Sonata не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с маршрутным такси №25 сообщением "Одесса - Черноморск".

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия устанавливались обстоятельства ДТП. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.

Напоминаем, в Измаильском районе Одесской области полицейский за рулем автомобиля смертельно травмировал пешехода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Полиция, Одесчина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 "Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
03 "Готовы принять пару областей РФ": Кулеба потроллил спикера российской Госдумы
04 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
05 Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Северный поток-2&quot;: стали известны детали американских санкций
"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций
На Одесчине авто протаранило маршрутку: есть пострадавшие
На Одесчине авто протаранило маршрутку
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь