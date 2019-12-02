На Одесчине авто протаранило маршрутку: есть пострадавшие

Новости Украины:В результате столкновения маршрутки и легковушки пострадали 8 человек.

В Овидиопольском районе Одесской области в столкновении легкового автомобиля с маршрутным такси пострадали 8 человек.

Как сообщили в областной полиции, авария произошла сегодня вечером в поселке Александровка.

По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, водитель автомобиля Hyundai Sonata не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с маршрутным такси №25 сообщением "Одесса - Черноморск".

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия устанавливались обстоятельства ДТП. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.

Напоминаем, в Измаильском районе Одесской области полицейский за рулем автомобиля смертельно травмировал пешехода.