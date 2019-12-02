В родном городе президента сгорел троллейбус (Фото)

В городе Кривой Рог утром в понедельник произошел пожар в троллейбусе. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области в понедельник, 2 декабря.
Инцидент произошел на улице Днепровское шоссе. Спасателям информация поступила в 08:02.
Пожар возник в моторном отсеке троллейбуса, который находился на территории троллейбусного депо. Огонь уничтожил кабину водителя и частично салон троллейбуса. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.
С огнем боролись восемь человек и две единицы техники.
Пожар был локализован в 08:14 и ликвидирован в 08:25. Погибших и пострадавших нет.