В родном городе президента сгорел троллейбус (Фото)

Новости Украины:Пожар в троллейбусе тушили восемь человек.

В городе Кривой Рог утром в понедельник произошел пожар в троллейбусе. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области в понедельник, 2 декабря.

Инцидент произошел на улице Днепровское шоссе. Спасателям информация поступила в 08:02.

Пожар возник в моторном отсеке троллейбуса, который находился на территории троллейбусного депо. Огонь уничтожил кабину водителя и частично салон троллейбуса. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

С огнем боролись восемь человек и две единицы техники.

Пожар был локализован в 08:14 и ликвидирован в 08:25. Погибших и пострадавших нет.