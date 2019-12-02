День в ООС: на Донбассе сегодня тихо

Новости Украины:За текущие сутки на Донбассе нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности в районе проведения операции Объединенных сил не проявляли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки при выполнении боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. Они получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва.