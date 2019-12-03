В Закарпатье направили нацгвардийцев и спецтехнику: фото

Новости Украины:Мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Виноградовском районе Закарпатской области.

Первоочередной целью их деятельности будет повышение уровня безопасности отдыхающих во время курортного сезона в горных регионах.

Нацгвардийцы уже начали патрулирование в Виноградовском районе Закарпатской области, сообщает Министерство внутренних дел.

Всего к патрулированию в этом регионе привлечено 60 военнослужащих. Нацгвардийцы горно-патрульной роты будут следить за общественным порядком как в самом городе, так и в горной местности района днем и ночью.

Для выполнения задач по охране общественного порядка в труднодоступных горных районах военным предоставлено специальную технику:

квадроциклы;

снегоходы;

лыжи;

горное снаряжение.

Прийшла зима, а значить для бійців гірсько-патрульної роти Нацгвардії з'явилася відповідальна робота - патрулювання гірських районів Закарпаття Для виконання завдань патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі та гірське спорядження. https://t.co/dEhmH0lTNS pic.twitter.com/csB7uk9cVI — МВС України (@MVS_UA) 2 декабря 2019 г.

Нацгвардийцы также будут использовать тепловизоры и приборы ночного видения. Для быстрого реагирования в экстренных ситуациях в состав мобильного резерва привлечено спецназовцев и вертолет.