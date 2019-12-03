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Что изменилось в столице за 2019 год: отчет Кличко (Видео)

Что изменилось в столице за 2019 год: отчет Кличко (Видео)
14:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Виталий Кличко рассказал, что построили и изменили в столице за последний год.

За несколько лет в столице Украины построили и реконструировали 8 школ и 27 детских садов.

Об этом рассказал мэр Киевской государственной городской администрации Виталий Кличко, отчитываясь за работу столичной власти в 2019 году.

Также он рассказал, что у более чем 15 тысяч детей появится возможность посещать детский сад. Очередь в детские дошкольные учреждения сократилась до 2,4 тысяч мест.

Также мэр подчеркнул, что за 5 лет финансирование образовательной сферы возросло в 3,5 раза - до 18,6 млрд в 2019 году.

В тоже время, Кличко рассказал, что столичные власти в 2019-м совершили рекордные за последние 10 лет объемы замены наиболее изношенных участков теплосетей – 130 км.

Помимо этого КГГА занялась реализацией проекта раздельного сбора мусора. В Киеве установлены 2,5 тысяч контейнеров для пластика, бумаги и стекла.

В планах на 2020 год - строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия".  Благодаря ней уровень загрязняющих веществ в более чем 5 раз.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА.
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