"Отжигал" не по-детски: на Харьковщине 9-летний мальчик оказался виновным в серии пожаров

Новости Украины:В Харьковской области установила причастность 9-летнего мальчика к серии поджогов.

В Харьковской области полицейские подозревают 9-летнего мальчика в совершении поджога пяти нежилых построек в селе, в котором он проживает.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.

"Принятыми мерами сотрудники Купянского отдела полиции установили, что к совершению правонарушений причастен молодой житель этого же населенного пункта. Им оказался 9-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

В настоящее время полицейские составили в отношении матери мальчика административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили для дальнейшего рассмотрения в суд.

Также для принятия дополнительных мер воспитательного характера, оказания помощи специалистами информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебного заведения.