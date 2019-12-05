В сеть выложили снятое на дрон видео пожара в одесском колледже (Видео)

Новости Украины:В огне погибла 17-летняя студентка, еще 29 человек пострадали.

В сети разместили видео пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Видео выложило "Радио Свобода" на своем YouTube-канале.

Как сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, руководство ГСЧС Украины направило в Одессу спецотряд спасателей для поиска людей среди завалов в здании колледжа, причиной возгорания в котором, вероятнее всего, стал неисправный удлинитель.

Как ранее сообщало агентство, пожар возник 4 декабря в 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.