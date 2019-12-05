Почти тишина: на Донбассе боевики стреляли три раза

Новости Украины:Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

1 вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.