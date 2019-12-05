СБУ установила еще двух фигурантов по хищению средств столичной страховой компании

Новости Украины:Топ-менеджмент столичной страховой компании присвоил сбережения вкладчиков на более 80 миллионов гривень.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины установили еще двух участников дела по хищению средств страховой компании "Гарант-Лайф".

Как сообщает пресс-центра СБУ, в результате многомиллионных махинаций руководства более 10 тыс. клиентов учреждения остались без сбережений.

Отмечается, что СБУ продолжает собирать доказательства по доведению до банкротства столичной страховой компании "Гарант-Лайф".

"В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители продолжают документирование противоправной схемы по присвоению средств страховой компании. С помощью махинаций общество фактически доведено до банкротства, а тысячи клиентов остались без сбережений, внесенных в качестве платежей на страхование жизни", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники СБУ установили еще двух участников противоправной схемы - бывший председатель правления и фактический руководитель компании. Их незаконная деятельность нанесла ущерб вкладчикам на общую сумму более 80 млн гривен.

Обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению денег граждан.