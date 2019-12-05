В Киеве полиция провела операцию по освобождению заложницы

Новости Украины:Преступники хотели получить выкуп за женщину от ее мужа бизнесмена в размере 500 тысяч долларов.

В Киеве правоохранители спасли женщину, которую хотели похитить и требовать за неё выкуп в 500 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба Генеральная прокуратура Украины, разоблачена преступная группировка, участники которой, как считает следствие, пытались похитить жительницу города Киева с целью получения выкупа у её мужа-бизнесмена.

Указанные лица, по данным следователей, хотели получить 500 тысяч долларов США за освобождение женщины.

"4 декабря во время совершения нападения заказчик и двое исполнителей были задержаны. Также было изъято орудие преступления - кувалду и наркотическое средство в шприцах", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.