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На Ривненщине обустроили новую туристическую локацию

На Ривненщине обустроили новую туристическую локацию
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rv.gov.ua

Новости Украины:В Ривненской области для туристов обустроили новую локацию.

Новую туристическую локацию обустроила семья фермеров из Ривненской области.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Локацию обустраивают на территории фермерского хозяйства «Надежда» в селе Шпанов, Ривненского района. Ее хозяева Ярослав и Лариса Паламарчуки давно занимаются агротуристическим бизнесом. И теперь еще и решили расширить услуги для путешественников. Объект расположен на туристическом зеленом маршруте «Медовый круг». Поэтому у туристов будет территория, где уже летом они смогут отдохнуть и остаться на ночлег», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отдохнуть путешественники смогут в перголе под виноградными гроздьями. Кроме того, можно будет поиграть в теннис в беседках. Но изюминкой станет апидомик. В нем есть ниши, куда будут ставить ульи с медом. Турист, отдыхая, сможет получить сеанс апитерапии. Будет здесь и обычный летний дом, колодец и фонтаны.

Инициативу удалось реализовать благодаря участию в областном конкурсе проектов территориальных громад, который уже в десятый раз проводится в области. На обустройство туристической локации из областного бюджета выделено 150 тыс. грн на условиях софинансирования из местного бюджета.

Кроме того, хозяева агроусадьбы выращивают в искусственном экологическом водоеме осетров, у них есть ежевичное поле и прочие аттракции, которые могут заинтересовать туристов.

Напоминаем, зеленый маршрут «Медовый круг» протянулся по территории Ривненского, Березнивского, Гощанского, Корецкого и Костопольского районов. Его протяженность – почти 300 км. Это привлекательная для туристов территория, поэтому на ней создают места для посещения, аттракции с развитой туристической инфраструктурой.

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Туризм, Ривненская область.
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