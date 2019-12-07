В Николаеве случилось смертельное ДТП, погибли два человека (Фото)

Новости Украины:Таксист и его пассажир погибли, водитель и пассажирка Lexus получили серьезные травмы и были госпитализированы.

В Николаеве в ночь на субботу произошло смертельное ДТП, в результате которого двое человек погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

В Полиции рассказали, что ДТП произошло 7 декабря в полтретьего ночи.

"В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, пассажир и водитель другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении", - указали в полиции.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением прав на три года.

На данный момент продолжается осмотр места происшествия, решается вопрос о задержании водителя Lexus в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным областного управления ГСЧС, спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из покореженного автомобиля. В то же время в ГСЧС сообщают, что "двое пострадавших пассажиров из Lexus каретой скорой медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение, водитель не пострадал".

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