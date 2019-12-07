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В Николаеве случилось смертельное ДТП, погибли два человека (Фото)

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В Николаеве случилось смертельное ДТП, погибли два человека (Фото)
11:06 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины:Таксист и его пассажир погибли, водитель и пассажирка Lexus получили серьезные травмы и были госпитализированы.

В Николаеве в ночь на субботу произошло смертельное ДТП, в результате которого двое человек погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области. 

В Полиции рассказали, что ДТП произошло 7 декабря  в полтретьего ночи. 

"В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, пассажир и водитель другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении", - указали в полиции.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц". 

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением прав на три года.

На данный момент продолжается осмотр места происшествия, решается вопрос о задержании водителя Lexus в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным областного управления ГСЧС, спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из покореженного автомобиля. В то же время в ГСЧС сообщают, что "двое пострадавших пассажиров из Lexus каретой скорой медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение, водитель не пострадал".

Напомним, в Киеве мужчина позвал на свидание женщину, а потом пригласил в квартиру. В доме незнакомец начал ей угрожать и показал запакованный труп пенсионерки – владелицы квартиры.

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Николаевская область, ДТП, Нацполиция.
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