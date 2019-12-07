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Грузинского "вора в законе" задержали на Киевщине (Видео)

Грузинского "вора в законе" задержали на Киевщине (Видео)
12:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Нацполиция сообщила о задержании в Киевской области "вора в законе", прибывшего из Грузии.

Оперативники стратегических расследований в Киевской области Нацполиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетсий", который 5 декабря незаконно прибыл на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По данным полицейских, 44-летний гражданин Грузии приехал в страну с единственной целью - объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию в столичном регионе. Чтобы не допустить реализации его преступных планов, сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции с помощью оперативных служб Нацполиции установили местонахождение "вора" и утром, 6 декабря, провели меры по его задержанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время при содействии управления Государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области "Гега Озургетский" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении.

Как сообщает Нацполиция, в феврале 2018 года правоохранители уже задерживали "вора в законе", которого в дальнейшем депортировали в Турцию с запретом въезда на территорию Украины. В 2014 году он был "коронован" в Греции. Также неоднократно отбывал наказание за совершение имущественных преступлений на территории РФ.

Полиция задержала иностранца, которого искал Интерпол за участие в ИГИЛ

В Харькове полицейские задержали "вора в законе" "Миндию Гальского".

Кроме того, в ноябре работники Департамента стратегических расследований задержали трех влиятельных в уголовном мире "воров в законе". Сейчас "Дато Сфан", "Тенго Питерский" (он же - "Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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Киевская область, Грузия, Вор в законе, Нацполиция.
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