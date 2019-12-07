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Ситуация на Донбассе: противник 40 минут бил гранатометами под Новоселовкой

Ситуация на Донбассе: противник 40 минут бил гранатометами под Новоселовкой
13:04 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Так, около 8:00 боевики провели обстрел позиций украинских сил под Новоселовкой. Обстрел с применением ручных противотанковых гранатометов и мин калибра 82 мм продолжался 40 минут.

Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю

Около 9:00 под обстрелом оказались опорные пункты украинской армии в районе населенного пункта Широкино. Боевики вели огонь с применением РПГ и стрелкового оружия. Украинские подразделения ответили огнем из легкого пехотного вооружения.

Боевых потерь с начала текущих суток нет.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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