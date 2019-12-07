Храм ПЦУ в Симферополе обокрали: подозревают рабочих

Новости Украины:Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе обокрали.

В Симферополе обокрали помещения Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги.

Об этом сообщает Крым.Реалии со cсылкой на архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента.

"Когда меня не было в Крыму, рабочие, что делают ремонт в церкви, нас обокрали. Кража произошла на втором этаже. Незаконно были выломаны двери, старые деревянные, под видом ремонта, что устанавливаются новые. Со второго этажа украдена радиоаппаратура. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал", – рассказал Климент.

Он добавил, что факты попытки кражи были и ранее.

"Пока нет публичных комментариев рабочих, который обвинил архиепископ. Крым.Реалии следят за ситуацией", - говорится в сообщении.

Как известно, Арбитражный суд Центрального округа Калуги 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной церкви Украины. Представители ПЦУ пытались оспорить решение российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.