В Одесской области загорелся военный склад

Новости Украины:Причиной пожара полиция называет устаревшие электрооборудование.

Одесской области на складе одной из воинских частей произошел пожар. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Пожар произошел на территории воинской части в селе Дачное.

По предварительным данным огонь уничтожил и частично повредил имущество вещевой и продовольственной службы воинской части. Точная сумма ущерба устанавливается.

Причиной пожара в полиции называют короткое замыкание старого электрооборудования. В правоохранительных органах отмечают, что в пожаре никто не пострадал.

На данный момент проводится досудебное расследование.

Напомним, в среду в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Кроме этого, на пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали двое взрослых и двое детей.