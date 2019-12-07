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В Одесской области загорелся военный склад

В Одесской области загорелся военный склад
17:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Причиной пожара полиция называет устаревшие электрооборудование.

Одесской области на складе одной из воинских частей произошел пожар. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Пожар произошел на территории воинской части в селе Дачное.

По предварительным данным огонь уничтожил и  частично повредил имущество вещевой и продовольственной службы воинской части. Точная сумма ущерба устанавливается.

Причиной пожара в полиции называют короткое замыкание старого электрооборудования. В правоохранительных органах отмечают, что в пожаре никто не пострадал.

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На данный момент проводится досудебное расследование.

Напомним, в среду в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Кроме этого, на пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали двое взрослых и двое детей. 

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Нацполиция, Военный склад.
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