ОБСЕ продолжает верификация результатов разведения сил в районе Богдановки

Новости Украины:В районе Богдановки проходит проверка результатов разведения сил.

В районе Богдановки Донецкой области продолжаются мероприятия по верификации представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, продолжаются мероприятия по верификации представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - указали в штабе.

Также указано, что "на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина". Обстановка остается стабильной".

"Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" сегодня осуществлялось автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 3000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины провели ежедневное обследование местности по обе стороны от дороги на наличие взрывоопасных предметов. Продолжается работа по оказанию помощи гражданскому населению (по необходимости) представителями Международного комитета Красного Креста", - добавили в штабе.