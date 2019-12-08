В столице неизвестные подорвали автомобиль

Новости Украины:В Киеве на улице Демеевской взорвали машину.

В столице на улице Демеевской возле автомобиля сработало взрывное устройство, пострадавших нет.

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

«На линию 102 поступила информация, что по улице Демеевской прогремел взрыв. На место выехали представители профильных служб и взрывотехники. Было установлено, что после парковки автомобиля возле его задней части взорвалось неустановленное самодельное устройство», - проинформировали в пресс-службе.

Как отмечается, взрывом повреждены заднее колесо и нижняя часть бампера.

По данным правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет. При этом в полиции не уточнили, кому именно принадлежит этот автомобиль.

Следственным отделом Голосеевского управления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.