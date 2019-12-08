Прискорбные новости с фронта: в ООС погиб украинский военный

Новости Украины:Оккупанты нарушили "тишину" 10 раз, погиб украинский воин.

7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские оккупационные войска совершили четыре обстрела:

вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

возле Широкино – из РПГ и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" зафиксировано шесть вражеских обстрелов:

возле Майорска – из минометов калибра 82 мм;

дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Золотого – из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Зализного и Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два защитника получили ранения, один – боевую травму.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских защитников: неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет, подчеркнули в штабе ООС.