Военному госпиталю на Донбассе передано около 5 тонн гуманитарной помощи

Военному госпиталю в городе Часов Яр передано около 5 тонн гуманитарной помощи медицинского назначения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что представители украинской диаспоры, волонтеры и Международная ассоциация перевозчиков Украины передали военному госпиталю гуманитарную помощь на сумму более 800 тыс. грн. В частности, это медицинское оборудование, мебель, матрасы, одежда для медперсонала и прочее.
К месту назначения гуманитарная помощь доставлена силами Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.
Как сообщил координатор гуманитарной стратегической инициативы «Помощь-Восток» Борис Кутовый, только в течение последних месяцев в рамках программы поступило более 30 тонн гуманитарной помощи.
«Это помощь страдающим от российской агрессии мирным жителям Донбасса и медицинским учреждениям, больницам, госпиталям. Она направляется в первую очередь в медицинские учреждения, расположенные возле линии разграничения», - сказал координатор.