Убийство в Лощиновке: в Одессе назначили повторную экспертизу

Новости Украины:Выселение ромов из села Лощиновка из-за убийства девочки: в Одессе назначили повторную экспертизу для установления время смерти.

Приморский районный суд Одессы суд назначил повторную экспертизу для установления времени смерти 8-летней девочки, из-за убийства которой в августе 2016 года из села Лощиновка Измаильского района принудительно выселили ромов.

Об этом сообщила представитель центра правового мониторинга «Гиднисть» Татьяна Герасимова.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство адвоката Сергея Иванива, который представляет интересы Михаила Чеботаря - обвиняемого в изнасиловании и убийстве Ангелины Моисеенко. Ходатайство касалось назначения повторной судебно-медицинской экспертизы для определения точного времени смерти.

По мнению адвоката, предоставленная суду экспертиза от 27 августа 2016 года, противоречит протоколу осмотра места происшествия и свидетельствам эксперта Олега Галева, который ее проводил.

«Его показания во время первого и второго допроса в суде противоречат друг другу и судебно-медицинским справочникам, а также вызывают сомнения в правильности проведенной им экспертизы», - отметила Герасимова.

Она добавила, что, по данным экспертизы Галева, девочка умерла не ранее 21:25 и не позднее 01:25 (речь о 26-27 августа 2016 года).

«На это время у Чеботаря есть алиби – он находился в обществе нескольких людей…», - сказала Герасимова.

В то же время сторона обвинение полагает, что преступление совершено позднее - в промежуток времени между 2:30 и 3:00 27 августа.

Как отмечается, после нескольких допросов, Галев «сместил» время преступления, после чего адвокаты интересовались, какими методиками пользовался эксперт при определении времени смерти. Но Галев отказался отвечать на эти вопросы, а потом признался, что ему достаточно «его богатого опыта», чтобы определить время смерти, «не заглядывая в учебники».

Коллегия удовлетворила ходатайство, новую экспертизу поручат Одесскому НИИ судебно-медицинских экспертиз.

Напоминаем, 27 августа 2016 года в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области была найдена мертвой девочка, 2007 г. р. По подозрению в убийстве задержали местного жителя - представителя ромской национальности. В тот же день жители села разгромили шесть домов ромов, еще один - подожгли. Жители Лощиновки потребовали от местных властей выселить из их села ромов.

На охрану общественного порядка в село прибыли сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, работники оперативного подразделения.

Директор офиса ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Майкл Георг Линк призвал украинские власти обеспечить компенсацию семьям, имущество которых пострадало при погромах, и привлечь к ответственности организаторов самосуда. Отмечалось, что погромы происходили в присутствии сотрудников полиции. Десять семей ромов, около 60 человек, ушли из села еще до начала погрома.

10 августа 2018 года суд признал противоправными действия сельского головы Лощиновки Виктора Паскалова, который оформил и предал гласности решение о выселении ромов.

В апреле 2019 года суд признал выселение противоправным.