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Оборудуют огневые точки и минируют поля: оккупанты наращивают силы на передовой

Оборудуют огневые точки и минируют поля: оккупанты наращивают силы на передовой
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Оккупанты на Донбассе обустраивают новые огневые позиции и минируют поля.

На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей на передовые позиции прибыли дополнительные инженерно-саперные подразделения оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Российское оккупационное командование продолжает интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Отмечается прибытие на передовые позиции дополнительных инженерно-саперных подразделений оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций. Кроме того, противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из военнослужащих оккупационных войск, которые предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ", - сообщил Праута.

Однако, по словам пресс-секретаря, растет количество случаев гибели российских оккупантов из-за несогласованности действий по минированию участков местности. При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью так называемых украинских диверсионных групп и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил.

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Минобороны, Донбасс, ОРДЛО, Максим Праута.
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