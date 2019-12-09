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Наживались на деньгах ООС: СБУ разоблачила чиновников Луганской ОГА

Наживались на деньгах ООС: СБУ разоблачила чиновников Луганской ОГА
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн грн, выделенные на соцобъекты в районе ООС.

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации (ОГА) и руководителей строительной компании на присвоении 10 млн грн, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе операции Объединенных сил.

"В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 млн грн бюджетных средств", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Так, злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, а незаконно полученные деньги перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове.

Отмывание денег происходило через конвертационный центр, полученные деньги злоумышленники присвоили.

"Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск. Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" квазиреспублики", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.110-2 и ст.191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски.

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В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъято бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение махинации.

Также правоохранители обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 млн грн наличными.

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СБУ, Луганская ОГА.
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